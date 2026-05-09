Barcelona plantea una estrategia urbana para transformar ejes y espacios públicos de Ciutat Vella

Mapa de Ciutat Vella - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una estrategia urbana para Ciutat Vella que prevé actuaciones en ejes y espacios públicos del distrito durante la próxima década.

El plan, impulsado por el distrito de Ciutat Vella, la Gerència de l'Arquitecta en Cap y Foment de Ciutat, se ha explicado este sábado en la segunda Jornada del Pacte per Ciutat Vella, recoge el consistorio en un comunicado.

La estrategia identifica siete grandes ejes verticales y quince horizontales para mejorar la conexión interna del distrito y su relación con el resto de Barcelona, entre ellos La Rambla, Via Laietana o el eje Raval-Universitat-Mar.

Se prevé aumentar las zonas de sombra y verde, intervenir en espacios degradados y mejorar la conexión entre las plantas bajas y la calle en distintos puntos del distrito.

El plan también identifica una treintena de ámbitos estratégicos donde el consistorio prevé impulsar actuaciones urbanísticas y programas de dinamización social.