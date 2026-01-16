Barcelona presenta su candidatura para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Archivo - Recinto de la Escuela Industrial de Barcelona, donde se ubica la residencia Ramon Llull, a 27 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado su candidatura para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) en la residencia Ramon Llull, en el recinto de la Escola Industrial, en el distrito del Eixample, ha podido saber Europa Press.

En un informe avanzado por 'El Periódico de Catalunya' y al que ha tenido acceso Europa Press, el consistorio explica que este espacio supera los 4.000 metros cuadrados que requiere la agencia, está "muy bien comunicado" con transporte público y a escasos minutos de la estación Barcelona-Sants, con conexión de alta velocidad y enlace al Aeropuerto de Barcelona.

La sede debería acoger a una plantilla de 300 empleados, si bien en el momento inicial arrancará con un núcleo de profesionales ya presentes en Madrid, adscritos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) en la sede del Minsterio de Sanidad y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III.

Barcelona competirá por acoger la sede con Zaragoza, Oviedo, León, Murcia, Granada, Lugo y Salamanca, junto a otras ciudades que puedan sumar su candidatura antes de que se cierre el plazo este sábado.

EL EDIFICIO

La remodelación completa del edificio requiere "obras relevantes", pero el consistorio cuenta con poder disponer de un espacio de 500 metros cuadrados en el segundo semestre de 2026 --con mínimas intervenciones-- para acoger los primeros profesionales, terminando de desplegar las obras enteras en menos de 5 años.

La residencia Ramon Llull, un edificio modernista proyectado por el arquitecto Joan Rubió i Bellver e inaugurado en 1929, cuenta con un total de más de 8.000 metros cuadrados; además, el recinto de la Escola Industrial incluye, entre otros, un Paraninfo histórico restaurado con capacidad de 584 plazas.

La residencia es propiedad de Diputación de Barcelona, cuya presidenta, Lluïsa Moret, ha expresado en un escrito --adjunto al informe de la candidatura-- el "compromiso" de ceder el inmueble para su uso como sede de la AESP.

La candidatura cuenta con el apoyo de más de 50 instituciones del ámbito académico y de la salud --incluyendo colegios médicos, universidades e institutos de investigación--, así como del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación de Barcelona.

CONEXIÓN INTERNACIONAL

En el informe, el Ayuntamiento destaca la "accesibilidad excepcional" de Barcelona mediante transporte público, su infraestructura ciclista y los proyectos de ampliación de la red de transporte de la ciudad.

Asimismo, apunta que tanto la estación de Sants como el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat ofrecen conexiones directas diarias con las principales ciudades españolas y, este último, también vuelos directos diarios con las ciudades que alojan los organismos "clave" para la dimensión internacional de la salud pública, como Estocolmo (Suecia), Ginebra (Suiza), Bruselas (Bélgica) o Copenhague (Dinamarca), entre otros.

El informe remarca también la "amplia capacidad hotelera" de Barcelona, con un total de 107.000 plazas en el área metropolitana, y el número de congresos internacionales que la ciudad acoge anualmente (450 solo en el ámbito de la salud y las ciencias de la vida).

Además, el Ayuntamiento prevé apoyar al personal de la AESP mediante el servicio 'Barcelona International Welcome Desk', de Barcelona Activa, así como organizando sesiones informativas de bienvenida.