Barcelona presenta el distrito de Ciutat Vella a la convocatoria de la ley de barrios del Govern

Optará a una subvención de hasta 12,5 millones para "actuaciones micro" que incluye el Pla de Barris

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que presentará los proyectos que lleva a cabo en el distrito de Ciutat Vella, enmarcados en el Pla de Barris del Ayuntamiento, a la primera convocatoria de la ley de barrios de la Generalitat.

En una rueda de prensa este lunes junto al director general de Fomento de Ciudad, Alex Montes, ha señalado que optan a una subvención de un máximo de 12,5 millones de euros --que deberán de acompañarse de 12,5 más por parte del consistorio-- y que servirán para afrontar los "retos" que se presentan en esta zona de la ciudad.

Collboni ha destacado que la aportación se centrará en el despliegue del nuevo programa de instalación de ascensores en fincas de más de dos plantas, en el plan de impulso a la rehabilitación de fincas de alta complejidad y en la rehabilitación integral de la antigua fábrica de Can 60 del Raval.

PLA DE BARRIS

El alcalde ha celebrado el "hecho histórico" que supone para los municipios catalanes que la Generalitat haya decidido abordar la fórmula de la ley de barrios, implementada durante los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla, y que Barcelona recuperó por su cuenta con la llegada de la exalcaldesa Ada Colau a través del Pla de Barris.

Ha destacado que en el marco de este plan, el consistorio ya trabaja en 27 barrios de la ciudad considerados prioritarios, velando tanto por su desarrollo físico como social para abordar la situación de sus vecinos de forma estructural.

En el caso de Ciutat Vella, que ya presentaba un foco específico vehiculado por el Pacte per Ciutat Vella, Collboni ha reivindicado las importantes inversiones que se están realizando en la zona y ha señalado que la subvención de la ley de barrios irá dirigida al "conjunto de actuaciones micro" que también se llevan a cabo.

ASCENSORES

El alcalde ha señalado que la ley de barrios del Govern servirá para intensificar algunas de las medidas contempladas en el actual Pla de Barris, como el programa para fomentar la instalación de ascensores.

Montes ha explicado que el 75% de los edificios de más de dos plantas que hay en el distrito no tienen ascensor, a lo que se suma una población donde un tercio tiene más de 65 años, y que con la subvención podría acelerarse la implantación de la medida en 30 edificios al mes, aproximadamente.