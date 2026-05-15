Barcelona presenta el nuevo Plan de Usos de Ciutat Vella, que limita la apertura de 'grow shops'

Archivo - El teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha presentado este viernes el nuevo Plan de Usos de Ciutat Vella, que limitará la apertura de nuevas tiendas que venden productos de marihuana, conocidas como 'grow shops'.

Lo ha explicado Batlle, que también es el concejal de Ciutat Vella, en una rueda de prensa junto al jefe de Urbanismo del consistorio, David Martínez; el gerente de Ciutat Vella, Fèlix Ortega, y el comisionado por el Pacto de Ciutat Vella, Ivan Pera.

El plan triplica el número de actividades reguladas, pasando de 55 a 180, y refuerza restricciones al comercio no cotidiano no alimentario para "condicionar la apertura de nuevos salones de manicura y pedicura y tiendas de venta de carcasas de móviles", además de las de venta de productos de marihuana.

CULTURA Y MÚSICA

Por otra parte, Batlle ha destacado que la nueva regulación prioriza los usos culturales y musicales, pero que "en ningún caso" permite la libre apertura de discotecas y que facilita actividades que sí que quieren ver proliferar.

"Es un plan continuista, pero con un modelo regulador más ágil y preciso, más quirúrgico. Hacemos marcaje cuerpo a cuerpo a las actividades con más impacto negativo en la convivencia con los vecinos y el espacio público", ha expresado.

El grupo municipal de Junts ha expresado su apoyo al Plan de Usos de Ciutat Vella, que se votará el martes en la Comisión de Urbanismo y que se someterá a aprobación definitivamente en el pleno de este mes de mayo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)