Barcelona, "primera ciudad" en suscribir públicamente los Principios de Código Abierto de la ONU

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, firmando el acuerdo este jueves en un acto junto a los coordinadores de Open Source United de la ONU, Omar Mohsine y Mostafa Elkordy - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha sido la "primera ciudad del mundo" que ha suscrito públicamente los Principios de Código Abierto de las Naciones Unidas (UN Open Source Principles), un compromiso para promover tecnologías abiertas, seguras, sostenibles y accesibles, informan este viernes en un comunicado.

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, formalizó el acuerdo este jueves en un acto en el consistorio junto a los coordinadores de Open Source United, Omar Mohsine y Mostafa Elkordy, y --en una intervención virtual--, el Subsecretario de Digitalización de las Naciones Unidas, Amandeep Singh Gill.

Tras el acuerdo, Valls ha dicho que "en un contexto internacional donde la tecnología también está contribuyendo a la polarización del mundo, hay que fomentar modelos tecnológicos y de políticas digitales que pongan a la gente y los derechos en el centro".

BARCELONA OPEN TECH WEEK

La firma del acuerdo sirvió para presentar oficialmente la Barcelona Open Tech Week, que se celebrara en Barcelona entre el 4 y el 9 de noviembre y en que se pondrá en el centro los grandes debates globales sobre tecnología, innovación y derechos digitales bajo el lema 'One City. One Week. The Future of the Internet'.

En el marco de las jornadas se realizarán conferencias, debates y festivales internacionales que explorarán "cómo construir una Internet justa, abierta y democrática".