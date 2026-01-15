Barcelona proyecta su estrategia de autobús hasta 2030 con nuevos vehículos y más líneas exprés

Bonet presenta la Agenda Bus 2026-2030 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este jueves su estrategia para la red de autobús, la denominada Agenda 2026-2030, que prevé incorporar 25 nuevos vehículos, 5 objetivos estratégicos y hasta 30 medidas y actuaciones, como más líneas exprés, para mejorar el servicio, y en la que se invertirán 8 millones de euros anuales.

La primera teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha celebrado la puesta en marcha de esta "primera gran estrategia" de la red de bus, que busca adaptarse a la nueva realidad de la ciudad, según ella.

Ha señalado que la Agenda Bus representa una "hoja de ruta clara para preparar la red de bus para los próximos años", ordenando actuaciones y planificando inversiones para garantizar que esté lo suficientemente preparara para afrontar las transformaciones que espera Barcelona.

"CAMBIO DE PARADIGMA"

La primera medida que se pondrá en marcha será el refuerzo de la línea H12, que atraviesa la capital catalana desde el Gornal, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), hasta el barrio de la Verneda, y que a partir del 26 de enero incorporará un refuerzo estructural en su tramo central, entre las plazas de las Glòries y la de Ildefons Cerdà.

Bonet ha señalado que esta primera actuación será un "cambio de paradigma" sobre el uso del bus, ya que se añadirán 8 vehículos más a la línea, reforzando principalmente el tramo con más demanda, entre la plaza Cerdà y la de Les Glòries, bajando la frecuencia de paso de los 8 minutos actuales a 5.

LÍNEAS EXPRÉS

Otra de las novedades que trae la agenda es el despliegue de 3 nuevas líneas de autobús exprés en los barrios de la Marina del Prat Vermell y el entorno de la Meridiana, que se añadirán a lo largo de este año a la que conecta la avenida Paral·lel de Barcelona con la avenida Carrilet de L'Hospitalet.

"Solo podemos hacer barrio si los conectamos con una buena red de transporte público", ha sostenido Bonet, que también ha señalado a la necesidad de velar por la conectividad de la ciudad con el resto del área metropolitana.

En este sentido, ha defendido la "mirada metropolitana" del transporte público de la ciudad, determinando la mejor ubicación de las estaciones intermodales y estudiando la posibilidad de incorporar carriles bus dobles, tanto para buses urbanos como interurbanos.

En concreto, la Agenda Bus prevé actuaciones en los 4 corredores de acceso a Barcelona: el norte y noreste por el Vallès (C-17, C-33 y C-58), el oeste por el Baix Llobregat (AP-2, A-2 y B-23), el suroeste por Castelldefels y Sitges (C-31 y C-32) y el este por el Maresme (C-31 y C-32).

12 NUEVOS KILÓMETROS DE CARRIL BUS

Para incorporar estas mejoras, Bonet ha apuntado también al espacio público, que experimentará varios cambios para garantizar un "transporte que sea más seguro, regular y fiable" para usuarios y peatones.

Entre las principales medidas están los 12 kilómetros nuevos de carril bus que se instalarán en la ciudad hasta final de mandato, así como el estudio para incorporar 12 kilómetros más hasta 2030.

También la instalación de nuevas marquesinas, la mejora de áreas de intercambio y, finalmente, la puesta en marcha de una prueba piloto de 'alfombras rojas' para mejorar la preferencia de los buses en los cruces.

Finalmente, Bonet ha reafirmado el compromiso de TMB con el medio ambiente y la descarbonización, que se materializará en la agenda estudiando la compra de nuevos vehículos eléctricos y de hidrógeno, así como proyectando mejoras e inversiones en la infraestructura de cocheras y suministro para adaptarse a los cambios en la flota.