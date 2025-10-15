Barcelona y Ramala firman un acuerdo de colaboración para la reconstrucción de la Franja de Gaza

Collboni regala un olivo a Kassis como símbolo de paz y unión mediterránea - EUROPA PRESS

Collboni insiste en que Netanyahu comparezca ante la justicia: "La paz no puede significar impunidad"

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, y de Ramala, Issa Kassis, han firmado este martes un convenio de colaboración para avanzar hacia el "horizonte de la reconstrucción de la Franja de Gaza", formulado en el marco del proyecto del distrito 11 de la ciudad.

Tras la firma, Collboni ha celebrado que el convenio con la ciudad gazatí se produce en un contexto de esperanza tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, si bien ha sostenido que ahora se debe "exigir que se deje entrar toda la ayuda humanitaria, no una parte".

Asimismo, ha parafraseado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha insistido en que el presidente hebreo, Benjamin Netanyahu, comparezca ante la justicia por los crímenes cometidos en Gaza: "La paz no puede significar impunidad".

Como símbolo de esta paz y de la unión como ciudades mediterráneas, Collboni ha entregado a Kassis un olivo para que se plante en Ramala, que el alcalde gazatí ha reivindicado como una representación de su pueblo: las hojas por la deseada paz, y sus raíces por la conexión con su tierra.

Mientras tanto, Kassis ha entregado a Collboni un documento que certifica el bautizo de una de las principales calles de Ramala con el nombre de Barcelona, que pretendían presentar juntos hasta que Israel prohibió la entrada al país al alcalde.

ACUERDO

El acuerdo firmado entre las dos ciudades se divide en 4 puntos en los que trabajarán conjuntamente para impulsar tanto la reconstrucción de Ramala como su impulso económico.

En concreto, colaborarán en el desarrollo urbano y la planificación metropolitana, donde los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tendrán un papel destacado, y trabajarán en una segunda línea sobre la gestión del espacio público, del agua y las zonas verdes.

Finalmente, también estrecharán lazos a nivel tecnológico y económico, utilizando la empresa municipal Barcelona Activa como ejemplo e intermediario, y crearán un canal para que las iniciativas educativas, deportivas y culturales puedan hacer llegar sus propuestas a la Franja.

Kassis ha celebrado que los 4 puntos que integran el convenio servirán para reforzar la presencia de los ciudadanos de Ramala en su ciudad y "volverlos a arraigar a su tierra", promoviendo las ganas de vivir, no solo encontrando excusas para no perderlas, en sus palabras.

También ha agradecido a Barcelona haber "escuchado con todos sus sentidos, oídos, corazón y conciencia" a Gaza, y ha destacado la valentía de todos los manifestantes que han salido este miércoles a las calles para pedir la paz en Oriente Medio.