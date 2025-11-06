Barcelona reconoce al urbanista Jordi Borja con la Medalla de Oro al Mérito Cívico

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entrega la Medalla de Oro al Mérito Cívico del Ayuntamiento de Barcelona al exconcejal y urbanista Jordi Borja - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona ha acogido este jueves el acto de distinción al exteniente de alcaldía y urbanista Jordi Borja con la Medalla de Oro al Mérito Cívico que otorga el consistorio.

Al homenaje han asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el secretario de Estado de Cultura y exconcejal de Barcelona, Jordi Martí, así como miembros del gobierno municipal y del plenario, y la exalcaldesa Ada Colau.

Han asistido también otros representantes del espacio político de BComú y de los Comuns, como la líder de BComú, Janet Sanz; la concejal y coordinadora del partido, Gemma Tarafa; la líder en el Parlament, Jéssica Albiach, y sus portavoces y diputados en el Congreso, Aina Vidal y Gerardo Pisarello.

En su intervención tras la imposición de la medalla, ha agradecido el reconocimiento y haber podido reunir a representantes institucionales, compañeros en su trayectoria política y familiares y amistades.

"LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD"

Borja ha recordado a lo largo de su intervención a tres exdirigentes del PSUC con los que compartió militancia durante las últimas etapas del franquismo y la Transición: el que fue ministro de Cultura Jordi Solé Tura, el exdiputado en el Congreso Miguel Núñez y el exdirigente de la formación Alfonso Comín.

También ha tenido un recuerdo para el exalcalde y expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y ha hecho una defensa de los valores de la Revolución Francesa como el mejor horizonte colectivo: "¡Libertad, Igualdad y Fraternidad!", ha exclamado.

Ha repasado su trayectoria y su militancia antifranquista, de izquierdas, y por Catalunya, y ha dicho que siempre ha mantenido los mismos valores republicanos que han sido presentes en tantas luchas alrededor el mundo: "Somos catalanes, pero también somos España, Europa, América y todo el mundo", ha concluido.

"TRAYECTORIA EJEMPLAR"

Borja fue teniente de alcalde por el PSUC entre 1983 y 1995 durante la alcaldía de Pasqual Maragall, y fue el impulsor de la organización de la ciudad en distritos, entre otras transformaciones urbanas.

También fue diputado en la primera legislatura del Parlament tras la dictadura franquista, y unos de los impulsores, junto con la exalcaldesa Colau, de BComú y del espacio político de BComú.

El pleno del Ayuntamiento acordó la distinción, a iniciativa de BComú y con el apoyo de PSC, Junts per Barcelona y ERC, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, reconociendo "su trayectoria ejemplar en el ámbito del urbanismo, el pensamiento crítico y el compromiso cívico y político con la ciudad de Barcelona".

JAUME COLLBONI

Collboni, en su intervención, ha descrito a Borja como una de las personas que más y mejor ha teorizado, y a la vez construido y transformado la Barcelona democrática: "Forma parte de una generación de barceloneses que dedicaron los mejores años de su vida a construir, reconstruir y reconquistar la ciudad".

Ha afirmado que sin el papel de Borja y de otros contemporáneos suyos, el actual consistorio no habría podido "heredar este maravilloso proyecto de transformación de la ciudad de Barcelona" del que muchos están orgullosos, ha dicho, y a la vez permanentemente insatisfechos.

Ha recordado gran parte de las aportaciones de Borja al urbanismo y al desarrollo general de la capital catalana, y ha defendido que han sido los alcaldes de izquierdas los que han hecho avanzar a Barcelona.

"Los alcaldes y los gobiernos de izquierdas han hecho avanzar a esta ciudad. Barcelona ha avanzado cuando se han producido acuerdos políticos entre las fuerzas progresistas, pero sobre todo acuerdos entre las fuerzas sociales, las fuerzas transformadoras de la ciudad y el ámbito institucional", ha zanjado.

ADA COLAU

En su glosa, la exalcaldesa Colau ha asegurado que, sin haber tenido nunca el cargo, Borja ha sido "uno de los mejores alcaldes que ha tenido Barcelona", porque ha reunido las calidades, capacidades y acciones que debe tener un alcalde, a su juicio, y ha mantenido un espíritu crítico y ha sido disidente.

Ha señalado que el exteniente ha mantenido siempre una consciencia de clase y ha reivindicado que los que comparten, como ella, sus valores, están "en el lugar correcto de la historia".

Finalmente, ha destacado la capacidad de imaginación, misión y deseo de Borja, en sus palabras, y ha abogado por tener más imaginación política: "Especialmente en los tiempos que corren y especialmente con las izquierdas que tenemos".