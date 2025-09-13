Barcelona reformará las calles Torrent del Remei y Farigola dentro de las mejoras del Park Güell

Recreación digital de las obras previstas en la calle del Torrent del Remei - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado reformar las calles Torrent del Remei y Farigola (entre las calles Sant Eudald y Móra d'Ebre) dentro del plan de mejora del Park Güell y sus entornos de 2023 a 2027.

Estas obras, que empezarán en octubre y se alargarán un año, servirán para ampliar la acera de ambas calles, mejorar la accesibilidad y aumentar la vegetación, informa sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo es mejorar los recorridos del barrio para peatones y dar continuidad al parque por este acceso, por lo que también se plantará vegetación y se soterrarán las líneas de electricidad para mejorar la imagen urbana.

Los trabajos pretenden modificar el actual talud y construir un muro en la parte inferior para retirar la línea de la fachada y que el conjunto se convierta en un corredor verde entre la Creueta del Coll y el Park Güell.

Las obras, de 2 millones de euros, se dividirán en 4 tramos: Farigola entre las calles Móra d'Ebre y Sant Eudald; después Torrent del Remei entre la calle Sant Eudald y el acceso al Park Güell; por último, el tramo hasta la calle Riu de la Plata, y al final el tramo hasta la Baixada de Sant Marià.

39 MILLONES EN EL PARK GÜELL

En 2023-2027, el Ayuntamiento prevé invertir 39 millones de euros en las mejoras del Park Güell y sus entornos, tanto en el interior del parque y sus instalaciones, como el exterior, para proteger a los vecinos de la zona.

Según el consistorio, esta inversión proviene en su integridad de la actividad del Park Güell que, desde 2013, tiene el acceso regulado a través de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), y 13,7 millones se invertirán en los exteriores del parque, en los distritos de Gràcia y Horta-Guinardó.