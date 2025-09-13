Barcelona reformará las calles Torrent del Remei y Farigola dentro de las mejoras del Park Güell

Recreación digital de las obras previstas en la calle del Torrent del Remei
Recreación digital de las obras previstas en la calle del Torrent del Remei - AJUNTAMENT DE BARCELONA
Publicado: sábado, 13 septiembre 2025 12:06

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado reformar las calles Torrent del Remei y Farigola (entre las calles Sant Eudald y Móra d'Ebre) dentro del plan de mejora del Park Güell y sus entornos de 2023 a 2027.

Estas obras, que empezarán en octubre y se alargarán un año, servirán para ampliar la acera de ambas calles, mejorar la accesibilidad y aumentar la vegetación, informa sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo es mejorar los recorridos del barrio para peatones y dar continuidad al parque por este acceso, por lo que también se plantará vegetación y se soterrarán las líneas de electricidad para mejorar la imagen urbana.

Los trabajos pretenden modificar el actual talud y construir un muro en la parte inferior para retirar la línea de la fachada y que el conjunto se convierta en un corredor verde entre la Creueta del Coll y el Park Güell.

Las obras, de 2 millones de euros, se dividirán en 4 tramos: Farigola entre las calles Móra d'Ebre y Sant Eudald; después Torrent del Remei entre la calle Sant Eudald y el acceso al Park Güell; por último, el tramo hasta la calle Riu de la Plata, y al final el tramo hasta la Baixada de Sant Marià.

39 MILLONES EN EL PARK GÜELL

En 2023-2027, el Ayuntamiento prevé invertir 39 millones de euros en las mejoras del Park Güell y sus entornos, tanto en el interior del parque y sus instalaciones, como el exterior, para proteger a los vecinos de la zona.

Según el consistorio, esta inversión proviene en su integridad de la actividad del Park Güell que, desde 2013, tiene el acceso regulado a través de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), y 13,7 millones se invertirán en los exteriores del parque, en los distritos de Gràcia y Horta-Guinardó.

