Barcelona reformará el Mercat de l'Estrella manteniendo la actividad en el edificio actual

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona reformará el Mercat de l'Estrella, en el distrito de Gràcia, manteniendo la actividad en el edificio actual, y descarta trasladarlo a una carpa provisional en los jardines del Baix Guinardó, como estaba previsto inicialmente, ha podido saber Europa Press.

Esta decisión cierra la polémica que había generado el posible traslado con los vecinos del parque, ya que rechazaban la presencia del mercado para perder parte de la zona verde, ha avanzado 'El Periódico de Catalunya'.

Desde el consistorio han señalado que, pese a que los vecinos habían pedido medidas cautelares para paralizar las obras en los jardines, el juzgado les había comunicado que no las aceptaba y que, si querían, podían comenzar las obras, pero que finalmente han tomado la decisión con los comerciantes de mantenerse en el edificio.

La concejal del distrito de Horta-Guinardó, Sara Belbeida, se reunió este lunes con la asociación de vecinos del Baix Guinardó, y con las asociaciones Salvem el Parc y Salvem el Guinardó, entidades contrarias a la nueva ubicación del mercado, para trasladarles la decisión final.

"Celebro disponer de una alternativa viable para avanzar en la remodelación del mercado y poder descartar definitivamente la ubicación provisional y preservar un espacio público del barrio", ha expresado.

El Ayuntamiento ha añadido que esta nueva propuesta es posible en las actuales condiciones de actividad comercial del equipamiento, que agrupa 19 paradistas, que han votado por unanimidad comenzar "lo antes posible e iniciar el traslado de todos los comercios a la planta baja".