Barcelona registra 1.265 situaciones de discriminación en 2025, un 14,8% más que el año anterior

Motivos de discriminación en 2025 en Barcelona del Informe del Observatori de les Discriminacions 2025. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha registrado 1.265 situaciones de discriminación en 2025, lo que supone un incremento de 163 casos y un 14,8% más respecto al año anterior, según los datos del último informe del Observatori de les Discriminacions elaborado a partir de las cifras de la Oficina per la No Discriminació (OND) y la Taula d'Entitats amb Servei d'Atenció a Víctimes de Discriminacions (SAVD).

El informe lo ha presentado en un acto este viernes la segunda teniente de alcalde del gobierno municipal, Maria Eugènia Gay, junto al jefe de Derechos Humanos y No-Discriminación del consistorio, Jaume Muñoz.

Gay ha afirmado que los datos les recuerda que aún queda mucho por hacer y que les exige el "máximo compromiso" para seguir trabajando en visibilizar aquellas discriminaciones que no llegan a denunciarse.

Por su parte, Muñoz ha destacado que el informe no indica un crecimiento exponencial de las discriminaciones, sino que también se entiende que disponen de mejores herramientas para detectarlas y que el trabajo hecho para combatir la infradenuncia "también ve sus resultados".

RACISMO Y XENOFOBIA

El informe indica que el racismo y la xenofobia se han mantenido como el principal motivo discriminatorio en la ciudad por octavo año consecutivo con 348 incidencias, que afectaron principalmente a mujeres (163).

En este ámbito han destacado las situaciones contra personas de América Latina, que concentraron casi la mitad de los casos (113), así como el racismo antimusulmán (92).

Para combatir estas conductas de forma estructural y a largo plazo, Muñoz ha apuntado que el consistorio cuenta con el Plan Antirracista 2026-2036, dotado con un presupuesto de 3,4 millones de euros.

LENGUA Y SALUD

La discriminación lingüística por el uso del catalán ha ocupado el segundo lugar con 284 incidencias, motivadas por exigencias de cambiar al castellano para recibir atención, falta de documentación en catalán o denegaciones de servicio en gestiones cotidianas.

Según el informe, las entidades privadas constituyen el principal foco de estas barreras, mientras que el Ayuntamiento ha incorporado cláusulas en la contratación pública, ha realizado una campaña informativa en 850 comercios y restaurantes de Gràcia y ha inspeccionado establecimientos de la Rambla.

Asimismo, el informe recalca que se avanza en la inclusión de requisitos lingüísticos en los procesos de selección de la plantilla de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

El tercer motivo discriminatorio ha sido la salud, con 268 incidencias, de las cuales el 57% afectaron a personas con diagnóstico de salud mental y le siguen el capacitismo, con 232 casos, con un aumento del 106% de las denuncias de personas con discapacidad física y las mujeres como principal colectivo afectado (139), y la LGTBIfobia, que ha alcanzado un máximo histórico de 228 casos frente a los 112 de 2019.

DISCURSOS DE ODIO EN LAS AULAS

El documento también aborda el discurso de odio en la juventud y advierte de la creciente preocupación de la comunidad educativa ante el aumento de actitudes discriminatorias y la defensa de ideologías de extrema derecha entre alumnado y profesorado.

Las entidades de la Taula SAVD vinculan este fenómeno a la recepción de información sin escrutinio en Internet, que "limita el pensamiento crítico y fomenta la polarización".

Por otra parte, la Encuesta de Relaciones Vecinales y Convivencia, realizada sobre una muestra de 3.183 personas, refleja que el 31,7% de la población barcelonesa afirma haber sufrido discriminación.

Finalmente, durante 2025, la OND y las entidades de la Taula SAVD han llevado a cabo 2.056 actuaciones de acompañamiento y apoyo a las víctimas, entre las que destaca la orientación jurídica como principal intervención con 852 acciones (41,44%).