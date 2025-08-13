Barcelona remodelará los Jardins de Joan Vinyoli de Sarrià-Sant Gervasi a principios de 2026

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el proyecto ejecutivo de mejora de los Jardins de Joan Vinyoli, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, cuyas obras se iniciarán a principios de 2026 y se prolongarán unos tres meses.

La remodelación, que supondrá una inversión de 1,2 millones de euros, abordará un total de 3.876 metros cuadrados y contempla instalar un nuevo sistema de riego, plantar árboles y retirar la vegetación muerta por la sequía, indica el consistorio en un comunicado.

También se prevé plantar césped y arbustos nuevos, colocar una valla alrededor de las nuevas plantaciones y parterres, reponer el pavimento de las aceras y también la arena de los caminos interiores.