Barcelona renovará 44 ascensores y escaleras mecánicas en los barrios de montaña hasta 2027

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona renovará 44 ascensores, escaleras mecánicas y otros elementos para mejorar la accesibilidad a 6 distritos de montaña, actuaciones que se llevarán a cabo entre 2025 y 2027 y que supondrán una inversión de 19,3 millones de euros.

En un comunicado este jueves, el consistorio explica que actuará sobre 31 ascensores y 24 escaleras mecánicas, y añadirá nuevos elementos de señalización, como paneles led informativos, en 2 espacios de la ciudad.

El año pasado, los 55 ascensores de la ciudad acumularon 7,8 millones de viajes y las 100 escaleras mecánicas, un 61% de las cuales son reversibles, tuvieron 20,6 millones de usuarios, por lo que se trata de una infraestructura importante para los vecinos.

La mayoría de actuaciones sobre escaleras mecánicas y ascensores se realizará durante 2026, por lo que estas últimas semanas ya se han ido aprobando los respectivos proyectos, y en lo que queda de 2025 se iniciarán 9 actuaciones, en 2026 se harán 25 y, finalmente, en 2027 se harán las últimas 10.

En total se actuará en 6 distritos barceloneses: Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, centrando la mayor parte de las actuaciones en los barrios de montaña con el objetivo de mejorar su accesibilidad.