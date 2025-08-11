Barcelona retira 24.640 carteles y adhesivos del espacio público entre mayo y julio

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado hasta 24.640 carteles y adhesivos del espacio público entre mayo y julio de este año en el marco del Pla Endreça a través de un plan de empleo que ha contado con 19 personas que tienen dificultades de inserción en el mercado laboral.

La mayoría de estos elementos se han situado sobre fachadas, mobiliario, pilones, señales o farolas y, previamente a realizar la retirada, se ha realizado una inspección de los recorridos para poder identificar posibles infractores e interponer las sanciones correspondientes, informan en un comunicado.

El ámbito de actuación de estos equipos se centra en las zonas con mayor afluencia de personas de los barrios de toda la ciudad, y hasta este julio las acciones se han concentrado en diferentes puntos de los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu y Sant Martí.

Entre septiembre y diciembre las tareas se reanudarán en Ciutat Vella, ámbito litoral, Eixample, Sant Martí, Sant Martí y Horta-Guinardó.

REFUERZO DE LOS EQUIPOS

Desde el mes de mayo y hasta octubre se han reforzado los servicios de limpieza y recogida de residuos en toda la ciudad y con "mayor intensidad" en los espacios con más usos durante el verano y, en total, se han añadido 234 personas con otros 99 equipos, que se suman a los equipos habituales.

Durante este mes de agosto también se han añadido otros cuatro equipos de limpieza de pintadas y se pasa de 20 equipos a 24, un refuerzo que se mantendrá hasta la finalización de la temporada de verano.