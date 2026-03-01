Motocicleta por la calles de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona subvencionará con 600 euros los cambios de ciclomotor de combustión a eléctrico realizados a partir de este domingo, ha informado a través de un comunicado.

La medida, que tiene un presupuesto de 15 millones de euros y un alcance de 24.000 motos, se enmarca en el Plan Clima, la estrategia del ayuntamiento para "descarbonizar la ciudad" y que pretende tener un 100% de ciclomotores eléctricos en el año 2030.

La subvención consistirá en un importe único de 600 euros que, según el consistorio, es entre el 16 y el 40% del precio de un ciclomotor eléctrico.

La previsión es abrir la convocatoria en otoño, donde quien quiera optar a la subvención tendrá que presentar dos documentos: los justificantes de la compra del ciclomotor eléctrico y el del desguace del vehículo de combustión, que Barcelona de Serveis Municipals (BSM) ofrece de manera gratuita.

También, el ayuntamiento pretende establecer una mayor red de infraestructura de recarga por intercambio de baterías de ciclomotores y motocicletas; por ello, prevén que en cuatro años haya 64 puntos nuevos, operación en la que invertirán casi 3 millones de euros.