Barcelona se suma al 25N poniendo el foco en las violencias machistas digitales

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona se ha sumado este martes a la lucha del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema 'Prou a les violències masclistes digitals'.

En un comunicado este martes, el consistorio ha explicado que la quinta teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, ha presidido el momento en el que se ha colgado la pancarta del 25N en la fachada del Ayuntamiento junto a otros miembros del gobierno municipal y del resto de grupos.

Con el lema de este año, el consistorio barcelonés ha puesto el foco en las violencias machistas que se producen en el espacio digital, una problemática "creciente que suele manifestarse de forma invisible y difícil de detectar".

"Los datos evidencian esta realidad: el 39% de las agresiones machistas se producen en espacios digitales, y en Barcelona, 1 de cada 5 adolescentes ha sufrido maltrato por Internet, porcentaje que se eleva hasta el 31,8% entre las jóvenes de 18 años", ha añadido Gil.

Por todo ello ha asegurado su voluntad de "fortalecer la respuesta" frente a estas violencias y visibilizarlas y ha recordado que la ciudad dispone de equipos especializados para atender a mujeres y niños que vivan situaciones de violencia machista.