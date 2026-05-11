Barcelona sumará 5.000 nuevas plazas para aprender catalán y 23 nuevos profesores el próximo curso

Ambiente de la plaza de la Catedral y balcones con la ‘senyera’ catalana, a 21 de abril de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, han anunciado que la capital catalana ganará 5.000 nuevas plazas en los cursos de catalán el próximo curso 2026-27 al incorporar 23 nuevos profesores a la plantilla.

En rueda de prensa este lunes, acompañados por la gerente del Consorci per la Normalització Lingüística (CNL), Gemma Vàzquez, y la comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, han detallado que el acuerdo supone aumentar 1,2 millones la aportación municipal.

Collboni ha destacado que este "cambio sistémico" permitirá al CNL acercarse al máximo a la cobertura total de la demanda y absorber el 6% de lista de espera estructural actual, a la que este segundo trimestre se han sumado 1.700 personas.

"El objetivo que tenemos es atender al 100% y, por tanto, que las listas de espera sean historia en la ciudad de Barcelona", ha afirmado el alcalde, que también ha reivindicado el compromiso inequívoco de su gobierno con la promoción del catalán.

Asimismo, ha defendido que con esta nueva aportación el ejecutivo municipal sigue apostando por una Barcelona "diversa y abierta, perfectamente compatible con la defensa de la identidad".

VILA

Vila ha señalado que el acuerdo supone continuar la estela del Plan de Choque iniciado desde el Departamento, por el que ya se incorporaron 23 docentes permanentes y 10 temporales para aumentar la oferta en los barrios con más demanda y expandirse a zonas donde no se ofrecían cursos.

De este modo, ha celebrado que la nueva aportación del Ayuntamiento permitirá a la Administración abordar la "realidad innegable" que se presenta tanto en Catalunya como en su capital, con una demanda de aprendizaje del catalán cada vez mayor.

Mientras que el consistorio costeará el incremento presupuestario del CNL, que el curso que viene se situará en "máximos históricos" en número de cursos ofertados en Barcelona, según Collboni, la Generalitat asumirá los aumentos retributivos del profesorado.