Barcelona suspende el Bicing y los actos de Santa Eulàlia por el episodio de viento este jueves

Collboni preside la reunión del Cecor junto a los tenientes de alcalde Laia Bonet y Albert Batlle - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido el Bicing, su servicio de bicicleta compartida, y los actos previstos por la celebración de la copatrona de la ciudad, Santa Eulàlia, entre las 00.00 y 20.00 de este jueves por el episodio de fuertes rachas de viento.

Lo ha anunciado el alcalde, Jaume Collboni, en declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa de Emergencias (Cecor) este miércoles por la tarde, donde ha alertado del "momento excepcionalmente complicado" que vivirá la ciudad, con rachas de viento de hasta 100 km/h.

Collboni también ha pedido seguir y atender los avisos y recomendaciones que haga la Generalitat, así como evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)