Barcelona tendrá 130 kilómetros de luces de Navidad en la campaña de 2026

Archivo - Encendido de las luces de Navidad de Barcelona en 2025 - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona contará con 130 kilómetros de calles iluminadas durante la campaña de Navidad 2026-27, dentro de la segunda edición del festival 'Barcelona Llums de Nadal', que ampliará los espacios iluminados, recuperará elementos del patrimonio lumínico de la ciudad e incorporará nuevas propuestas de diseño.

El Ayuntamiento de Barcelona detalla este viernes en un comunicado que el festival contará con un presupuesto de 4,6 millones de euros, de los que más del 65% se financiará por primera vez con el Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET).

El consistorio ha señalado que la iluminación de autor llegará por primera vez a la Rambla Prim y al paseo Maragall, con propuestas de Hey Studio y de Jordi Canudas e Ingrid Picanyol, respectivamente, que se sumarán a las 5 ubicaciones que ya estrenaron este tipo de iluminación el año pasado: Via Laietana, plaza Catalunya, calle Aragó, Gran Via y paseo Sant Joan.

Asimismo, recuperará el 'Galet', diseñado por Ramon Bigas, como elemento del "patrimonio creativo lumínico" de la ciudad: se instalará en 13 mercados municipales y en la plaza de Sant Miquel.

COLABORACIÓN CON ESCUELAS

Como novedad, el festival estrenará una iluminación colaborativa con escuelas, con un proyecto piloto en el Mercat de la Marina que proyectará dibujos navideños realizados por 97 alumnos de primaria y secundaria del distrito de Sants-Montjuïc.

El Ayuntamiento también repetirá los itinerarios temáticos de luces en los 10 distritos y ampliará la iluminación de las fachadas de mercados municipales con la incorporación de los mercados de la Abaceria y de Montserrat, que se sumarán a los del Clot y Vall d'Hebron.

CAPITAL DE LA NAVIDAD 2026

Además, iluminará de nuevo la Ronda Sant Pere, calle Balmes, plaza Urquinaona, La Rambla y la avenida Paral·lel, que este año contará por primera vez con toda la vía iluminada, y mantendrá la iluminación en espacios afectados por obras de larga duración, tótems luminosos y edificios singulares repartidos por distintos distritos.

El consistorio ha destacado que el festival busca impulsar la actividad económica, territorial y cultural de la ciudad, reforzar la identidad visual de Barcelona a través del diseño de autor y apoyar el comercio de proximidad, en un año en el que la capital catalana es Capital Europea del Comercio Local y Capital Europea de la Navidad 2026.