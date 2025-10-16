Barcelona traslada la colección zoológica del Castell dels Tres Dragons para reformar el edificio

El edificio formará parte del proyecto 'Ciutadella del Coneixement'

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado el traslado de las 20.000 piezas de la colección de vertebrados del Castell dels Tres Dragons a la sede del Museu de Ciències Naturals del Fòrum para que se pueda rehabilitar el castillo en su fachada exterior.

En un comunicado este jueves, el consistorio ha explicado que también se reubicarán dentro del mismo castillo 1,5 millones de ejemplares de las colecciones de invertebrados y que prevé comenzar las obras el primer trimestre de 2026.

El director del Museu, Carles Lalueza, ha asegurado que con el traslado al Fòrum "se mejorarán las condiciones de conservación y climatización de las piezas y al mismo tiempo se evitará que se estropeen con el inicio de las obras".

Ha señalado que el objetivo de los ejemplares es que se dediquen a finalidades científicas "como hasta ahora, formando parte de estudios y que se incluyan en exposiciones temporales".

'CIUTADELLA DEL CONEIXEMENT'

La rehabilitación del exterior del edificio es el paso previo a la transformación del interior, donde se ubicará una cafetería-restaurante y "potenciar el papel cultural y científico creando salas para usos expositivos y educativos del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, idear un gran auditorio y proyectar un espacio para una biblioteca especializada en ciencias".

El Ayuntamiento ha enmarcado este proyecto como uno de los ejes patrimoniales de la 'Ciutadella del Coneixement', el proyecto científico y urbanístico que quiere convertir el parque y su entorno en un "nodo de conocimiento".

Por ello, Lalueza ha destacado que la transformación del castillo "debe servir para convertirlo en un equipamiento abierto al público, versátil, polivalente, patrimonial y con diferentes espacios que puedan mantener el carácter científico que siempre ha tenido".