Barcelona Travel Hub impulsa Invest in Travel para conectar 'startups' e inversores turísticos

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Travel Hub (BTH), la iniciativa promovida por el Gremi d'Hotels de Barcelona con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, ha celebrado la primera edición de Invest in Travel, un nuevo encuentro anual que conecta el talento emprendedor con inversores del sector turístico, informa la organización en un comunicado este viernes.

El evento, celebrado esta semana en Barcelona, ha reunido a 'startups' especializadas en hostelería, sostenibilidad, inteligencia artificial y eficiencia energética, entre ellas Brickly, Defcon8, Hostmate, Effiwaste, Drimer AI, Placenet, Ween, Trivity, Gymkana Turística Digital y Controlá.

Todas ellas han presentado sus proyectos ante un panel de inversores con el objetivo de reforzar al ecosistema emprendedor a través de rondas de financiación que van desde los 200.000 a los 2 millones de euros.

El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, ha destacado que el propósito de esta iniciativa es "conectar ideas con inversión y convertir Barcelona en un referente internacional en emprendimiento turístico".

También ha asistido el Comisionado de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, José Antonio Donaire, quien ha subrayado que Barcelona "quiere liderar la próxima revolución del sector turístico, y proyectos como Barcelona Travel Hub son fundamentales para hacerlo posible".