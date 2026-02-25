Barcelona unifica la oferta de todos los museos públicos y privados en una plataforma digital

Archivo - Fachada de la Casa Batlló, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut de Cultura de Barcelona (Icub) y con financiación de los fondos europeos Next Generation, ha puesto en marcha este miércoles el nuevo portal digital Museus de Barcelona, un proyecto que nace para unificar la oferta de todos los museos públicos y privados en una única plataforma.

La iniciativa tiene la voluntad de convertirse en el "referente digital definitivo para el patrimonio de la ciudad, resolviendo la dispersión informativa actual y ofreciendo por primera vez un punto de acceso único con más de 60 equipamientos", como el Museu Picasso, Casa Batlló o CaixaForum, informa el consistorio en un comunicado.

Ha enmarcado el lanzamiento en el proyecto de Govern 'Museus de ciutat: innovació, educació i dret a participar en el patrimoni cultural de Barcelona', presentado en diciembre de 2022, y que tenía como prioridad consolidar la presencia digital de los museos mediante una plataforma que ordenara la oferta global.

Ha añadido que el portal se ha diseñado para funcionar como una agenda cultural especializada y un prescriptor de referencia: "La plataforma permitirá consultar de manera intuitiva exposiciones temporales, colecciones permanentes y actividades familiares que tienen lugar en museos de la ciudad".

También contará con eventos como 'La Nit dels Museus', el festival 'Barcelona Dibuixa', 'Museu Endins' o las programaciones especiales de Navidad, verano y La Mercè.