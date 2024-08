Barcelona ve "posible" un acuerdo entre las 'colles' de Gràcia antes del inicio de la Festa Major

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia de Barcelona, Laia Bonet, cree que "todavía es posible un acuerdo" entre la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia y la Colla Vella de Gràcia que permita organizar 'correfocs', por el momento suspendidos por el Ayuntamiento.

En rueda de prensa este miércoles, Bonet ha explicado que le consta que se están produciendo contactos entre las 'colles', por lo que el Consistorio espera que haya un acuerdo antes de que empiecen las fiestas, que darán el pistoletazo de salida con el pregón a las 19 horas.

"No estamos en la foto final de estas conversaciones", ha recalcado Bonet, que ha asegurado que, si finalmente hay un acuerdo, el Distrito otorgará los permisos para realizar actividades con fuego, que suspendió ante las discrepancias entre las 'colles' alegando que no se daban las circunstancias indispensables para llevar a cabo estas actividades.

En caso de que se mantenga la suspensión, no ha concretado cuáles son las actividades que no se realizarán, puesto que ha insistido en que la situación no es definitiva porque siguen las conversaciones.

Con todo, ha recalcado que el Ayuntamiento está "abordando la falta de acuerdo entre las 'colles' poniendo el acompañamiento y el consenso político", y ha dicho que el posible acuerdo al que lleguen también se lo hará suyo el Consistorio.