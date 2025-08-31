Barcelona vuelve a celebrar 'Els museus t'esperen' para que la gente mayor conozca los museos

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona hará de octubre a junio el V ciclo 'Els museus t'esperen' para acercar la gente mayor a los museos de la ciudad y otros municipios del territorio más próximo, informa este domingo en un comunicado.

Casi 1.000 usuarios de Casals y de Espais de Gent Gran de la ciudad de Barcelona y también del Servicio VinclesBCN podrán conocer 28 museos (19 de Barcelona, 19 de fuera) con 80 actividades presenciales o virtuales (60 en Barcelona, 20 fuera).

Cada museo ha organizado su propuesta (como recorridos virtuales, talleres con objetos antiguos, juegos de memoria o diálogos a través de las obras o colecciones) pero todas las visitas comparten el hecho de ser muy participativas y promover la conversación entre los participantes.

Las actividades presenciales tendrán un coste reducido de 1 a 5 euros, y las visitas en línea serán gratuitas.

PARA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS

Las novedades de este año son que el proyecto se consolida para los próximos 4 años y que 5 museos más se han añadido a la propuesta.

El ciclo nació a iniciativa de la Taula de Museus i Accesibilitat, y hoy es una colaboración entre el Ayuntamiento, la Taula y la Xarxa de museos locales de la Diputación de Barcelona.