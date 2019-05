Bargalló anuncia el nuevo decreto de conciertos educativos para enero

Publicado 30/05/2019 18:16:05 CET

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha anunciado este jueves que su departamento debe tener el próximo enero listos el nuevo decreto de admisión de alumnado y el de conciertos educativos para luchar contra la segregación escolar.

En una interpelación en el Parlament, ha asegurado que el sistema educativo recibe las consecuencias de la realidad social donde se encuentra y que "no es la herramienta, sino una de las herramientas para revertir las desigualdades e injusticias del sistema social donde está insertado".

Bargalló ha explicado que los nuevos decretos son necesarios en enero "por el proceso de preinscripción y porque se abre un primer periodo de renovación de conciertos educativos, que caducan", ha informado la Conselleria de Educación en un comunicado.

Ha expuesto que la Generalitat debe determinar unos "elementos y unos criterios clave" para la admisión del alumnado que clarifiquen por qué se otorga un concierto y por qué se quita un concierto.

"La clave, a veces, es si ciertos incumplimientos nos permiten quitar" el concierto, ha subrayado.

Ha afirmado que la conselleria acepta la libre elección de centro, pero ha advertido de que no se puede aceptar que sea un concepto único o que no se fundamente en criterios de elección de proyecto educativo sino con quién se estudia: "La elección de centro es 'qué' y no con 'quién', y es cierto que la actual dinámica prioriza con 'quién' y no el 'qué".

El titular de Educación ha asegurado que la innovación educativa puede contribuir a la equidad y que la apuesta del departamento es que "tiene que llegar a todos los centros a partir de la realidad de cada centro, no hay un modelo de innovación único".