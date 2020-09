Bargalló dice que el Govern destina 5,5 millones en material de protección para el primer trimestre

Los alumnos con informe médico de no presencialidad podrán estudiar desde casa

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha explicado este miércoles que el Govern ha destinado 5,5 millones de euros en material de protección para las escuelas para el primer trimestre del curso.

En una interpelación durante el pleno del Parlament, ha detallado que los centros ya han recibido o están recibiendo todo el material de protección y que ya están encargando una segunda tanda para el segundo trimestre.

Ha concretado que se han comprado 632.000 unidades de guantes; 621.000 litros de gel hidroalcohólico; 2.740 termómetros; 6.481 dispensadores; 622.000 mascarillas reutilizables; 883.000 mascarillas quirúrgicas; 1.586 pantallas faciales, y 19.060 mascarillas FFP2.

En otra interpelación, preguntado por la responsabilidad del Govern en la vuelta al colegio, Bargalló ha asegurado que él es "responsable" de todas las instrucciones que ha firmado y se han publicado desde junio hasta la actualidad, para reducir el riesgo en las escuelas.

Además, ha afirmado que se garantizará la escolarización domiciliaria para todos los alumnos que "lleven al centro o servicio educativo un informe médico donde se indique que no pueden ser escolarizados presencialmente".

Por lo que respecta a las ratios en las aulas, Bargalló ha asegurado que habrá la suficiente dotación de personal educativo en el caso de que haya algún centro con sobreratio "--que la inspección no sabe o que no se ha comunicado-- porque sobreatios no tiene que haber".

SERVICIO ESENCIAL

En la última interpelación sobre el inicio del curso escolar, el conseller de Educación ha mostrado su convencimiento de que el Govern acabará declarando los colegios y servicios educativos como servicio esencial, aunque "no se declaró en agosto porque había dudas".

Y ha defendido que con la apertura del curso el próximo lunes se tiene que conseguir que el colegio vuelva a "instruir, a formar, a socializar, a tener una función comunitaria, sanitaria y a transmitir vínculos familiares y hábitos de higiene".

"El lunes las escuelas serán el lugar más seguro para los alumnos fuera de su casa. Será de riesgo cero. Eso gracias a las autoridades sanitarias, a los expertos y a las direcciones de los colegios", ha zanjado.