El Barnasants en Catalunya cierra con 15.000 espectadores, un 33% más que la edición anterior

Castellà y Girbau. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El 31 Festival Barnasants cerrará su paso por Catalunya con 15.000 espectadores, un 33% más que en la edición anterior, que sumados a los de Comunidad Valenciana y Baleares, donde sigue en marcha el ciclo, alcanzan las 20.000 personas.

Lo ha explicado su director, Marçal Girbau, en una rueda de prensa en la que ha explicado que han vendido un mínimo de 12.500 entradas, a la espera de calcular las últimas ventas, y ha asegurado que ha sido un "acierto" reducir el número de conciertos, que han pasado de 100 a alrededor de 60.

Girbau ha puntado que trabajarán con el horizonte de llegar a doblar el número de espectadores, aunque no cree que puedan lograrlo a corto plazo, y que, de cara a la siguiente edición, tratarán de bajar el número de actuaciones hasta los 50, aproximadamente.

Asimismo, seguirán apostando por espacios como el Casino L'Aliança del Poblenou de Barcelona, que ha sido un "éxito rotundo" y que consideran que ha permitido un buen formato para la escucha, y continuarán tratando de movilizar el público a espacios en los que ha costado más que llegue.

GENTE JOVEN Y MEZCLAS INTERNACIONALES

El director ha señalado el reto que supone llegar a la gente joven, artistas, pero sobre todo el entre el público: "Sin una masa crítica de menos de 30 años que apuesta por la 'cançó', la 'cançó' tiene los días contados".

Ha destacado la mezcla entre artistas "de primer nivel" y artistas emergentes que ha posibilitado el festival, así como entre el talento internacional y local, como la colaboración de la italiana Carmen Consoli y la Orquestra de Músicas de Raíz de Catalunya (OMAC).

Girbau ha explicado que el presupuesto global del ciclo se prevé "continuista" (alrededor de los 550.00 euros), pero ha criticado que, a fecha de este viernes, todavía no han recibido ninguna resolución de subvenciones públicas.

Para él, eso significa que "el sistema actual cojea", y ha relatado que, a la espera de recibir ese dinero, han tenido que endeudarse a causa de los calendarios burocráticos, y ha defendido la firma de convenios trianuales como solución a la situación, que posibilitaría una mejor planificación.

CLAUSURA EN AMPOSTA

El ciclo empezó en enero de 2026 con un conciero homenaje a Lluís Llach, y cerrará este domingo con un concierto de Montse Castellà en Amposta (Tarragona), en el que presentará su triple disco 'Groenlàndia' y conmemorará sus 30 años sobre les escenarios.

Castellà ha dicho que "el mejor premio es seguir estando ahí" y celebrar un oficio que ve bonito y digno, y que a cambio requiere dar el 200%.

La artista ha explicado que el disco recoge su trayectoria en el activismo y aborda temáticas de memoria histórica, medio ambiente y feminismo, entre otros, y que representa a Catalunya y Groenlandia, unidas por sus lenguas minorizadas, la subida del nivel del mar y el auge de la extrema derecha.

El concierto contará con la Agrupació Musical Senienca, así como 4 de los 20 duetos del disco, que proceden de los 8 territorios de habla catalana.