El barrio barcelonés de la Sagrera celebra la inauguración de los Jardins de la Torre del Fang

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha inaugurado este sábado los Jardins de la Torre del Fang, en el barrio de la Sagrera, con una fiesta ciudadana en la que han participado el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la concejal del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva, informa el consistorio en un comunicado.

Se trata de la primera fase de urbanización del entorno de la Torre del Fang entre las calles Espronceda, Clot y Bac de Roda para solucionar el desnivel entre la ciudad consolidada y la Torre del Fang.

La actuación ha comportado el arreglo de la superficie y la formación de taludes para conseguir la topografía definitiva, y ha incluido la retirada de las antiguas infraestructuras de albañilería y de hormigón, la impermeabilización y protección del túnel de la Alta Velocidad y el sistema de drenaje.

Los trabajos han sido ejecutados por Barcelona Sagrera Alta Velocidad (BSAV) y han supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, mientras que la actuación cuenta también con parte del presupuesto pactado con el grupo municipal ERC.

La nueva zona verde para el vecindario dispone de un espacio central con dos accesos adaptados, una zona equipada con calistenia, pavimento de suelo e iluminación que permiten su uso para actividades de esparcimiento hasta la urbanización definitiva.

Esta intervención supone "un paso adelante" en la reurbanización de la zona como puerta de entrada al futuro Parc del Camí Comtal, una gran zona verde de 4 kilómetros por encima de las vías del tren entre Sant Andreu y la Sagrera que, con 40 hectáreas, se convertirá en el parque más grande de Barcelona.

PLAZA DEL CANÒDROM

Colloboni y Villanueva también han asistido a la fiesta vecinal en la plaza del Canòdrom, que se estrenó en junio de 2024 como espacio ajardinado y de uso ciudadano, pero que debido a las restricciones establecidas por la sequía, hasta ahora la vegetación no ha podido lucir su papel simbólico.

El entorno también se ha mejorado con las reformas de la calle Can Ros y Cardenal Tedeschini.