Los barrios de montaña de Barcelona refuerzan taludes para evitar desprendimientos por lluvias

Una de las actuaciones en los taludes - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha llevado a cabo 46 actuaciones desde 2023 para mejorar y reforzar muros y taludes en los barrios de montaña, con el objetivo de evitar desprendimientos en caso de lluvias torrenciales.

Hasta el momento se han ejecutado un 73% de las actuaciones previstas dentro del Pla Endreça, con una inversión de 17.644.000 euros, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

Para llevar a cabo estos trabajos se realizó un diagnóstico en los diferentes barrios y después se sanearon estos espacios para luego aplicar la solución más adecuada.

Así, se han instalado mallas reforzadas con cable de acero, vallas metálicas o muros, dependiendo de la orografía de la zona con una "visión integradora del entorno" y, según el consistorio, con un refuerzo de la estructura vegetal y la biodiversidad.

4 OBRAS EN MARCHA

Entre el conjunto de actuaciones hay todavía cuatro obras en marcha en los distritos de Sants-Montjuïc (Àmbit Sot del Migdia; Fossar de la Pedrera y Deixalleria en el cementerio de Montjuïc, y Camp de Tir) y de Horta-Guinardó (calle Lisboa), que acabarán entre octubre y diciembre.

Y las obras acabadas están en los distritos Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó y Nou Barris.