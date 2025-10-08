Batet (Junts) avanza a Illa que llevará el preámbulo del acuerdo de Bruselas al DPG: "A ver qué vota"

El diputado de Junts, Albert Batet, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus socios de investidura, Illa afronta des - David Zorrakino - Europa Press

Critica su gestión y le acusa de ser "el gran anestesiador de Catalunya"

BARCELONA, 8 Oct.

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha avanzado este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que llevarán a votación el preámbulo del acuerdo de Bruselas en el Debate de Política General (DPG): "A ver qué vota"

"A ver qué vota usted y a ver qué piensa de ello. Sobre el conflicto político veremos cuál es su posicionamiento porque aplican una doble vara de medir", ha recriminado en su discurso de réplica a Illa en la segunda sesión del debate, donde ha pedido al PSC que se aclare.

Ha reclamado al presidente catalán un punto de inflexión y le ha interpelado directamente: "Esperamos que sean conscientes de ello en las votaciones del jueves. Lo hemos dejado claro, se juegan muchas cosas. Si el camino de la negociación llega a su fin, buscaremos otra vía".

Para Batet, "no se pude destruir en Catalunya lo que se construye en Ginebra y no se puede bloquear votando con PP Y Vox en el Parlament acuerdos logrados con el PSOE", por lo que ha añadido que no están satisfechos del cumplimiento del acuerdo de Bruselas y de las carpetas pendientes.

CATALUNYA, EN "LA UCI"

Tras recriminar que Illa dibuja una Catalunya que no se corresponde con la realidad, ha acusado al presidente catalán de ser "el gran anestesiador de Catalunya" con la ayuda de ERC y los Comuns, de practicar la desnacionalización y de estar sometido al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Usted y el Govern están llevando el país a la UCI", ha asegurado Batet, que ha criticado la gestión económica de Illa, también que no afronte el déficit fiscal, sus promesas en vivienda y sus políticas en materia de educación, salud, Rodalies, industria, catalán y seguridad, entre otras.

También considera que el Govern no tiene fuerza para gobernar porque no dispone de Presupuestos y por recurrir a la vía de los decretos: "Donald Trump también gobierna así y no es el mejor ejemplo. Y (Jéssica) Albiach y (David) Cid, que mandan más que cualquier otro conseller, lo arrastran hasta el extremo", ha lamentado.