Illa responde a Junts que el PSC no intervino en el acuerdo de Bruselas pero que "no obstaculizará"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Asegura que Catalunya "no está en la UCI" y que está mejor que hace un año

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido este miércoles al presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, que el PSC no intervino en el acuerdo entre Junts y el PSOE para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, conocido como acuerdo de Bruselas, pero que harán "todo lo posible para que se cumpla y no se obstaculice nada".

Lo ha dicho en su turno de respuesta tras la intervención del portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet, en la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, en el que ha avanzado que llevarán a votación el preámbulo del acuerdo de Bruselas para que los socialistas catalanes se posicionen.

Illa también ha indicado que "las cosas que afectan a Catalunya se tratan en Catalunya, y las que afectan al Parlament, en el Parlament", después de que Batet haya recordado que en su partido no están satisfechos con el cumplimiento del acuerdo de Bruselas.

RELACIÓN CON SÁNCHEZ

En relación a la lealtad de Illa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Batet ha afeado, ha defendido su buena relación con el Gobierno: "Un gobierno de coalición progresista es lo mejor que le puede pasar a Catalunya en este momento".

Además, el presidente se ha referido a las críticas sobre una hipotética provincialización y sumisión del Govern a Madrid, y ha defendido que ha sido "el primer dirigente español" que se ha visto con el nuevo Papa.

RECHAZA "UN INFIERNO FISCAL"

Illa ha reprochado a Batet que le acuse de anestesiar Catalunya y ha asegurado que está mejor que hace un año, y también ha dicho textualmente que el estado actual de la educación y la sanidad "no es producto" de su Govern, sino de como han ido las cosas en los últimos años.

Asimismo, ha rechazado que Catalunya sea "un infierno fiscal" y ha pedido al Parlament un debate serio sobre fiscalidad para no frivolizar, y ha subrayado que esta debe ser justa y progresiva para garantizar los servicios públicos.