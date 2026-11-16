Batlle defiende el desalojo de la acampada de la plaza Catalunya de Barcelona: "Urgía ya"

Desalojo de la acampada por la vivienda de Barcelona la noche de este domingo - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha defendido el desalojo de la acampada de plaza Catalunya en un operativo llevado a cabo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, que ha contado con 465 agentes urbanos, mossos y bomberos y ha supuesto el desalojo de 295 personas y 150 tiendas: "Urgía ya".

En declaraciones a la prensa desde el consistorio este lunes, Batlle ha expresado que la situación se tenía que reconducir y que era de "pura lógica" la recuperación del espacio, hecho que ha explicado que era el objetivo del desalojo y que ha celebrado cómo se ha desarrollado.

En el operativo también han participado 27 equipos de limpieza con 55 operarios (que han sacado 45 kilos de desechos) y 6 trabajadores del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), que han atendido a 3 personas que han pedido asistencia social, y ha apuntado que los Bombers de Barcelona se han encargado de hacer la desconexión de los puntos eléctricos.

Batlle ha sostenido que el desalojo permitirá recuperar la "planificación prevista2 en el espacio y ha negado que hubiera una negociación con representantes de los acampados para su desalojo, solo "algún contacto".

Preguntado por si le consta que los desalojados han trasladado el campamento en la playa del Espigó del Gas de la Barceloneta, Batlle ha expresado que se está haciendo el seguimiento.