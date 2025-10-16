Bayer lanza una campaña para concienciar sobre la amiloidosis cardíaca por transtiretina

Archivo - Entrada de la farmacéutica Berlimed, a 10 de octubre de 2023, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bayer ha lanzado la campaña 'Camilo' para concienciar a la población sobre la amiloidosis cardiaca por transtiretina (ATTR-CM), una enfermedad "grave, infradiagnosticada e infratratada" que se estima que padecen más de 400.000 personas, muchos de ellos aún sin diagnosticar.

En un comunicado, explican que la enfermedad se produce cuando la transtiretina (TTR) , una proteína fisiológica clave para el transporte de la hormona tiroidea tiroxina y de la vitamina A, que además está relacionada con la memoria, neuroprotección y función cognitiva, se desestabiliza y libera fragmentos que se pliegan de manera anómala.

"Estos acaban formando depósitos de fibrillas de amiloide que se depositan en el músculo del corazón, alterando la estructura normal del tejido, así como su función", añaden.

Las consecuencias son insuficiencia cardiaca, hospitalizaciones recurrentes , pérdida de capacidad funcional y calidad de vida y mortalidad prematura: la supervivencia media de los pacientes no tratados alcanza entre los 2,6 y 3,6 años, según el fenotipo y el estadio de la enfermedad.

La iniciativa se ha bautizado con el nombre de 'Camilo' porque expone el caso clínico de un paciente con ATTR-CM cuyo corazón "pierde su estabilidad pieza a pieza", y con ello se quiere informar y sensibilizar sobre las necesidades no cubiertas de esta patología, cuyos síntomas se confunden con otras patologías que cursan con insuficiencia cardiaca.