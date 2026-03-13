BBVA destinó 22.684 millones a financiar empresas catalanas en 2025 (+17%)

Archivo - Varias personas trabajan en un equipamiento de industrias creativas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
BBVA concedió 22.684 millones de euros en nueva financiación a empresas catalanas durante 2025, lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior, según ha informado la entidad bancaria en un comunicado este viernes.
En el caso de las pymes, una de cada cuatro en España decide trabajar con BBVA, lo que sitúa al banco como "líder de captación, por tercer año consecutivo".
La estrategia del banco con Catalunya "combina financiación, innovación tecnológica, acompañamiento especializado en todas las etapas de crecimiento y soluciones que van desde servicios de cobros y pagos para comercios, hasta herramientas que facilitan la labor de grandes empresas, pymes y autónomos".
Entre estas soluciones destaca la actualización de BBVA Cobros, la aplicación que permite convertir el smartphone en un terminal punto de venta para aceptar pagos con tarjeta o dispositivos móviles, facilitando a pymes y autónomos cobrar desde el propio teléfono móvil.
BBVA ofrece además un servicio integral para la creación de empresas en España en colaboración con Ayuda T Pymes que permite constituir una sociedad "sin tener que preocuparse por los trámites administrativos".