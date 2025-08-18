BBVA eleva un 24,7% la nueva financiación a pymes y empresas en Catalunya en el primer semestre

Archivo - Fachada de la sede del Banco BBVA en la Vía Laietana. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha concedido más de 11.311 millones de euros en nueva financiación a pymes, autónomos y empresas en el primer semestre de 2025 en Catalunya, lo que supone un incremento de 24,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

En España, el crecimiento en el primer semestre fue de un 17%, superando los 49.000 millones de euros de nueva financiación, informa la entidad bancaria en un comunicado este lunes.

"Trabajamos para ser el motor que impulsa a las pymes y autónomos en Catalunya, apoyándolos con recursos, herramientas y una relación cercana que les permita afrontar sus retos con confianza", ha destacado el director de pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.

Además del crédito, BBVA está fortaleciendo su propuesta no financiera tras lanzar un servicio integral para la constitución de empresas en España sin coste adicional para el emprendedor, que permite crear una sociedad legalmente constituida en pocos días y sin tener que ocuparse de trámites administrativos.

La firma de la escritura notarial se puede realizar de forma digital y, una vez formalizada, esta se envía automáticamente a la oficina de BBVA, agilizando así los tiempos de alta.