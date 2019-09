BCD y Ayuntamiento llevan Barcelona a la London Design Fair por segundo año consecutivo

Publicado 15/09/2019 19:42:00 CET

Isabel Roig (BCD): "La internacionalización es una apuesta estratégica"

BARCELONA, 15 Sep.

Barcelona Centre de Disseny (BCD) y el Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con Acció de la Generalitat, participarán esta próxima semana, por segundo año consecutivo, en la London Design Fair, una de las principales ferias dentro del London Design Festival.

Consistirá en la muestra de productos de diseño 'Inspired in Barcelona: the Path of Creativity', del 19 al 22 de septiembre, con una selección de marcas inspiradas "en los valores, la excelencia y el estilo de vida de Barcelona", informan BCD y Ayuntamiento en sendos comunicados.

Participarán ocho empresas, con productos de mobiliario, iluminación, textil e interiores: Aparentment, Barcelona Rugs, Gárate Hausmann, Hobby Flower, Il·lacions Design Gallery, Mikmax Barcelona, Tunds y Varlet.

INSPIRED IN BARCELONA

La directora general de BCD, Isabel Roig, ha explicado que vuelven a apostar por Londres porque es un importante mercado que recibe muchos visitantes durante el London Design Festival, y que incrementan el número de empresas expositoras.

Roig ha destacado que "la internacionalización es una apuesta estratégica de BCD" y que por eso crearon el programa Inspired in Barcelona: para promover el talento creativo inspirado en Barcelona y promoverlo en el mundo --hasta ahora, este programa ha estado en eventos internacionales de ciudades como Nueva York, México, Milán y Londres--.

El concejal de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento en la promoción internacional del tejido empresarial del sector: "Tenemos que ser capaces entre todos de dar a este sector el reconocimiento social que se merece".

EL ESTAND DE BARCELONA

El estand será una instalación visual con un color vivo diseñada por el estudio de interiorismo Gárate-Hausmann, y basada en un hilo conductor que indica el camino para no perderse por la lectura de los objetos.

Pretende crear en el visitante una visión unificada de todos los diseños expuestos, para que cada pieza conserve su personalidad pero reflejen juntas "un punto en común: diseño hecho e ideado en Barcelona"; y la gráfica es una idea del estudio Atipus.

Entre las piezas habrá mesas de materiales nobles, como mármol, creadas por Aparentment; alfombras a mano y de diseño único de Barcelona Rugs; jardineras de Hobby Flower; objetos o piezas de iluminación de Il·lacions (la primera Galería de Diseño de Barcelona); textil para el hogar, de Mikmax Barcelona; la revisión de la icónica lámpara de Coderch hecha por Tunds; y la solución de Varlet para dejar bolsas en espacios comerciales o de restauración, entre otros productos.