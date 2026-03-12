El BCN Clàssics tendrá a Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Nueva York y a Anne-Sophie Mutter

Imagen de Gustavo Dudamel - BCN CLÀSSICS

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo BCN Clàssics 2026-2027 contará esta temporada con Gustavo Dudal y la Filarmónica de Nueva York (Estados Unidos), Daniele Gatti con la Orquesta Estatal Sajona de Dresde, Anne-Sophie Mutter y la Orquesta Filarmónica de Múnich (Alemania) y Klaus Mäkelä con la Orquesta Real del Concertgebouw (Países Bajos).

En un comunicado de este jueves, explica que habrá un total de 15 conciertos --entre L'Auditori y el Palau de la Música Catalana en Barcelona--, 11 orquestas de 8 países de todo el mundo, 3 pianistas, 2 violinistas y 2 violonchelistas, 2 agrupaciones corales y 8 voces solistas.

La temporada se inaugurará con un concierto protagonizado por Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York, que volverá a actuar en Barcelona dieciséis años después de su última visita, y contará con la participación del Orfeó Català.

Esta formación también será protagonista de uno de los dos conciertos de la Orquesta Estatal Sajona de Dresde, que bajo la dirección de Daniele Gatti interpretará cinco sinfonías de Beethoven.

La temporada también contará con otros nombres de la escena internacional, como Semyon Bychkov con la Orquesta Filarmónica Checa, la Orquesta Filarmónica de Múnich dirigida por Lahav Shani o la Orquesta Real del Concertgebouw bajo la dirección de Klaus Mäkelä.

El talento femenino tendrá un papel "destacado" en la programación con solistas de renombre internacional como Anne-Sophie Mutter, Sol Gabetta, Khatia Buniatishvili y Hélène Grimaud; y también participará la directora Emmanuelle Haïm, habitual de BCN Clàssics, al frente de Le Concert d'Astrée con una interpretación de 'El Mesías' de Händel.

REPERTORIO Y CONCIERTOS

Entre las obras, destacan la 'Novena Sinfonía' de Mahler, con la Orquesta del Capitolio de Toulouse (Francia) y Kazuki Yamada; 'El pájaro de fuego' de Stravinski, con la Orquesta Sinfónica de Berna (Suiza) dirigida por Krzysztof Urbanski; el 'Concierto para piano nº 3' de Rachmaninov, con Behzod Abduraimov; así como un "amplio programa" dedicado a Richard Strauss y Max Bruch, con Augustin Hadelich, Marc Albrecht y la Orquesta Sinfónica de Amberes (Bélgica).

La temporada incluirá también un concierto homenaje a Pau Casals con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, protagonizado por el violonchelista Pablo Ferrández, junto con Roberto González - Monjas y el Musikkollegium Winterthur (Suiza).

La programación se completa con el tradicional 'Concierto de Navidad', centrado en la historia de Romeo y Julieta, con la ADDA Simfònica Alicante dirigida por Josep Vicent, y un viaje coral con los Niños Cantores de Viena (Austria).

CICLO KM0

El BCN Clàssics "sigue apostando" por el ciclo Km0, que tendrá un total de 4 conciertos protagonizados por intérpretes de proximidad y obras de recuperación patrimonial y de nueva creación.

La formación barcelonesa de cuerda Cosmos Quartet abrirá esta nueva temporada, y la soprano Sabrina Gárdez pondrá la voz acompañada al piano por Vanessa García Diepa; y destaca la actuación de Naruhiko Kawaguchi, al fortepiano; y Alba Ventura cerrará la edición con un recital de piano.