El BCN Film Fest tendrá como invitados a Hombres G, José Luis Garci y Lolita Flores

Conxita Casanovas y Àngel Romero. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BCN Film Fest, que se celebrará entre el 16 y el 24 de abril, tendrá como invitados a todos los miembros de Hombres G; los directores de cine José Luis Garci y Haifaa Al-Mansour; la actriz y cantante Lolita Flores, y los actores Emma Suárez, Ousman Umar, María Valverde, Marina Salas, Carlos Cuevas, Bruna Cusí y Àlex Brandemühl, entre otros, que se suman a los ya anunciados Willem Dafoe y Fatih Akin.

Lo han explicado la directora del festival, Conxita Casanovas, y el coordinador, Àngel Romero, en una rueda de prensa este martes, en la que han anunciado novedades en la programación del festival --"una de las mejores" de los últimos años--, que alcanzará los 90 títulos, 13 de los cuales en competición.

El certamen acogerá el estreno mundial de 'Hermanos', de Carol y Marina Rodríguez Colás, una película sobre diferencias de clase en el extrarradio de Barcelona; de 'Los mejores años de nuestra vida', el documental de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega sobre Hombres G, que acudirán como invitados, y de 'Cowgirl', una comedia de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens.

La sección oficial tendrá los estrenos españoles de 'La copia perfecta', de Jean-Paul Salomé, un 'thriller' basado en hechos reales ambientado en el París de posguerra; 'Las chicas de Praga', de Ondrej Provaznik, sobre los abusos en un coro de mujeres, y 'Todo lo que no vemos', de Alberto Arvelo, una 'road movie' protagonizada por Bruna Cusí y Maria Valverde.

Asimismo, en 'Zona oberta', se podrá ver 'Homenatge a Catalunya', la adaptación de Frédéric Goldbronn del libro de George Orwell: "Un tesoro, una joya que merecía la pena tener en el festival", ha asegurado Casanovas.

EMMA VILARASAU Y RÉMI BEZANÇON

El certamen abrirá con el preestreno de 'Viatge al país dels blancs', de Dani Sancho, protagonizada por Ousman Umar y Emma Vilarasau, y cerrará con la premier española de 'Asesinato en la 3a planta', de Rémi Bezançon.

También se podrán ver 'Corredora', de Laura García Alonso, protagonizada por Àlex Brandemühl; 'Mallorca Confidencial', de David Ilundain, con Lolita Flores y Jordi Sánchez; 'Palestine 36', de Annemarie Jacir, y 'Un hijo', de Nacho La Casa, con Macarena García y Hugo Silva en el reparto.

La sección 'Art al cinema' tendrá los estrenos españoles de 'Caravaggio' de Phil Grabsky y David Bickerstaff, y 'Los otros renacentistas', de Valeria Parisi, mientras 'A tiro limpio', de Francisco Pérez-Dolz, será la primera a proyectarse en el marco de la sección 'Made in Barcelona', de nueva creación.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

José Luis Garci recibirá el Premio de Honor del BCN Film Fest por ser un "referente" del cine español y haber sido el primer director del país en conseguir el Oscar internacional, ocasión que aprovechará el festival para proyectar 'El crack' en versión restaurada.

Además, la revista Screen International otorgará su International Award for Catalan Producer of the Year a Montse Triola, que ha producido, entre otros, las películas de Albert Serra.

ANIME Y NUEVAS SERIES

En el marco de su 'Anime Day', el BCN Film Fest proyectará, como estreno mundial, los 3 primeros capítulos de 'Valentina de Montblanc', de Àlex Roca, el primer anime hecho en catalán en Catalunya, que adapta mitos y folklore popular catalán.

También proyectará las películas 'A new dawn', 'Assassination Classroom The Movie: Our Time' y 'Chainsawman la película: el arco de Reze', así como 'El viaje de Chihiro' de Hayao Mizayaki, coincidiendo con el 25 aniversario de su estreno.

Asimismo, ofrecerá el estreno mundial de 'Lia', una serie de 3Cat que explora la inteligencia artificial y su relación con la identidad y la vulnerabilidad, con Cristina Colom, Clara Sans y Emma Vilarasau en el reparto.