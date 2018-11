BComú apela a un acuerdo a tres bandas para detener el derribo de tres fincas de Gràcia

Publicado 09/11/2018 14:46:28 CET

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del distrito de Gràcia de Barcelona, Eloi Badia, ha apelado a un acuerdo a tres bandas entre Ayuntamiento, vecinos y promotores para intentar detener el derribo de tres fincas emblemáticas de la calle Encarnación del distrito, y ha asegurado que se reunirán este lunes para estudiar posibles alternativas.

En una rueda de prensa, Badia ha explicado que "no pueden parar" el derribo de las casas de los números 13, 15 y 17 de la calle Encarnació porque tienen las licencias necesarias, y ha lamentado que la legislación urbanística desarma al consistorio en su objetivo de crear los barrios y la ciudad que los vecinos quieren, según él.

En este sentido, el concejal ha celebrado la movilización de los vecinos, que se han organizado en turnos para evitar el derribo, y ha señalado que, como las casas no estaban catalogadas, la legislación no les permite deshacer la operación que prevé construir 28 viviendas.

Badia ha dicho que hace falta una actualización de los criterios de catalogación, y ha detallado que la última que se produjo en el distrito de Gràcia data de la década de los 80: "No tenemos opciones legales para revertir la situación", y también ha indicado que la última revisión general del catálogo se realizó en el anterior mandato.

En relación a la encina centenaria que hay en una de las fincas, ha afirmado que no se puede talar mientras el promotor no presente el proyecto ejecutivo, pero que, cuando esto ocurra, no se podrá impedir que desaparezca, y ha insistido en que la legislación es "muy débil" en materia de catalogación de los árboles.