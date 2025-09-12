BComú y ERC reclaman a Collboni que pida al Gobierno garantizar la seguridad de la Flotilla

La Global Sumud Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 1 de septiembre de 20256, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de BComú y ERC han reclamado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, una comisión extraordinaria para requerir al Gobierno que garantice la seguridad de la Global Sumud Flotilla, de la que forman parte la exalcaldesa Ada Colau y el concejal republicano Jordi Coronas.

En un comunicado conjunto, las formaciones aseguran haber hecho esta petición después de que la Flotilla fuese "atacada las madrugadas de los días 9 y 10 de septiembre mediante artefactos incendiarios desde aparatos voladores no identificados".

La iniciativa también pide la aplicación inmediata de las medidas de presión a Israel anunciadas por parte del Gobierno, la suspensión de toda relación diplomática con el país hebreo y la ruptura de toda relación comercial, entre otras demandas.

En el pleno municipal de mayo, el Ayuntamiento de Barcelona ya acordó con los votos de PSC, BComú y ERC condenar el genocidio de Israel contra la población de Palestina y que, consecuentemente, se rompiese el hermanamiento con Tel-Aviv de forma definitiva.

También se aprobó incluir cláusulas de contratación pública para garantizar que ninguna empresa municipal hiciese compras o contrataciones con empresas contrarias a los derechos humanos o bien condenadas por cualquier tribunal de derechos humanos.