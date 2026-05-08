BComú pide comparecer a Collboni por ceder el Estadi Olímpic de Montjuïc a la visita del Papa

Archivo - La líder de Barcelona En Comú, Gemma Tarafa, durante una sesión plenaria, en el Ayuntamiento de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, ha pedido que el gobierno municipal encabezado por el alcalde, Jaume Collboni, comparezca para dar explicaciones sobre la cesión del Estadi Olímpic de Montjuïc al Arquebisbado por la visita del Papa León XIV.

"Collboni regala el Estadi Olímpic y lo declara de 'interés público y general'. ¿Con qué criterios? ¿Y con cuánto dinero público?", ha expuesto en un apunte en 'X' este viernes.

El acto del Papa León XIV en el estadio se celebrará el 9 de junio y tendrá una capacidad para unas 37.000 personas e incluirá actuaciones musicales y plegarias.