BComú quiere "reforzar la acción en los barrios" y renovará su imagen, que se conocerá próximamente

Archivo - El candidato de BComú a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 23 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

BComú ha celebrado este miércoles un plenario de la formación en el que la Ejecutiva ha presentado el plan de acción política para los próximos meses en que se prioriza "reforzar la acción en los barrios" de cara a las próximas elecciones municipales de 2027, y se ha aprobado renovar la imagen gráfica del partido, que se dará a conocer próximamente, informa en un comunicado.

Durante la campaña, bajo el lema 'Organitzar, Empoderar i Connectar' ('Organizar, Empoderar y Conectar'), se buscará mantener conversaciones con los vecinos de los barrios populares de la ciudad con actividades de proximidad, "tocar muchas puertas y sumar nuevos activistas" para poder volver a la alcaldía de la ciudad, que la formación perdió en 2023.

Más allá del refuerzo de la actividad política en los barrios, el plenario ha aprobado, con el 72% de los votos a favor, renovar la identidad visual de BComú, dejando atrás así la característica espiral roja vigente desde la formación del partido en 2014, de la mano de Ada Colau.

El cambio responde a "la propia evolución del partido" y a la nueva etapa que abre la formación con Gerardo Pisarello como candidato a la alcaldía, un cambio gestado desde julio y que es fruto de un proceso participativo de 9 meses con más de 200 personas.

Habrá una nueva paleta de colores, una nueva tipografía y un sistema gráfico "más sintético y adaptado a los entornos digitales".

RELEVO EN LA DIRECCIÓN

En el plenario de este miércoles, el exportavoz de BComú Max Cahner ha comunicado su decisión de dejar la dirección del partido por motivos "personales y profesionales", aunque seguirá implicado.

La substituirá Mar Trallero, la número 2 de la candidatura alternativa a Gerardo Pisarello en las primarias para decidir el alcaldable del partido, encabezada por el escritor y activista Bob Pop.