La Beckett de Barcelona programa espectáculos de Perejaume, Berta Prieto y la Cia La Segona Millor

Cartel de 'Del fandom al troleig. Una sàtira del bla bla bla' de Berta Prieto - LA BECKETT

Oriol Puig Grau y La Moukhles & Sentís son el autor y la compañía residentes esta temporada

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Beckett de Barcelona ha programado 'El potser com a públic' de Perejaume, 'Del fandom al troleig. Una sàtira del bla bla bla' de Berta Prieto y 'El meu germà, Bernard' de la Cia La Segona Millor a partir de 'Lettres' de Bernard-Marie Koltès, los tres primeros espectáculos de la temporada.

Abrirá la temporada 'El potser com a públic', con el que Perejaume "estira hasta al límite el concepto de público", de la mano de las axtrices Sílvia Bel, Ainara Elejalde y Anna Maluquer, informa la sala en un comunicado de este miércoles.

Esta temporada la Beckett recupera algunas de las producciones que despertaron más interés entre el público en temporadas anteriores, como 'Del fandom al troleig. Una sàtira del bla bla bla', que aborda el 'overthinking' de la Generación Z y que incorpora a su reparto a Mireia Portas.

Este espectáculo, escrito y dirigido por Berta Prieto, se estrena el 17 de septiembre y se podrá ver hasta el 19 de octubre; y hará temporada en el Teatro de La Abadía de Madrid del 28 de noviembre al 14 de diciembre.

LENGUAJE TEATRAL

El 19 de septiembre llegará a la Beckett 'El meu germà, Bernard', presentado el año pasado en el Teatre Eòlia y que la sala recupera "para darle una segunda vida y reafirmar así la apuesta por la complejidad del lenguaje teatral y su carácter multidisciplinario".

Ester Villamor y Berta Giraut toman la figura de Koltès para llevar a cabo "un exorcismo personal que es a la vez un homenaje al dramaturgo", de la mano del acto Albert Ausallé; y se podrá ver hasta el 12 de octubre.

RESIDENCIAS

La Beckett contará con Oriol Puig Grau como autor residente y con La Moukhles & Sentís como compañía residente; y ha otorgado las ayudas Benet i Jornet - Beques Barcelona Crea Fàbriques de Creació a los dramaturgos Marta Aguilar, Marc Angelet e Iván Morales.

Además, ofrece un programa de residencias de escritura en Barcelona y las autoras que participan son Elena Mateo Galindo y Cristina Hermida; Llàtzer Garcia participará en la residencia breve de escritura en el Centro Dramático Nacional de Madrid; y en enero la Beckett ha invitado a la dramaturga Puala Vogel, ganadora del Premio Pulitzer de teatro, que participará en una residencia.