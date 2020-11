Bel (PDeCAT) no ve a Puigdemont instalado "ahora" en la unilateralidad y pide no engañar

Se define como convergente y reivindica "la manera de hacer política" de la extinta CDC

El secretario de Organización del PDeCAT, Ferran Bel, ha asegurado este lunes que no ve al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont instalado "ahora" en la unilateralidad, y ha pedido a los partidos y entidades de la sociedad civil que la defienden que expliquen cómo ejercerían la vía unilateral para no engañar a los ciudadanos.

En declaraciones en Ràdio 4 y La 2 recogidas por Europa Press, ha avisado de que para poder ejercer la unilateralidad hay que tener la capacidad de poder llevarla a cabo: "Y nosotros, se ha demostrado, que ni la tuvimos ni la tenemos ahora".

"El que diga que se debe ser unilateral en el tema del proceso, lo primero que debe hacer es no engañar a la gente", ha sostenido Bel, que ha emplazado a explicar cómo controlarían el territorio y como lograrían financiación y el reconocimiento internacional, entre otros aspectos.

Al preguntársele si en 2017 se engañó a los ciudadanos, ha apuntado que no porque entonces estas reflexiones no estaban "tan claras", pese a reivindicar que él sí trasladaba estas preguntas al gobierno del entonces presidente Carles Puigdemont y le respondían que todo estaba preparado.

Para Bel, lo que hacen las entidades y partidos que reclaman la unilateralidad es "vender humo", algo que considera que no hace Puigdemont.

"Creo que ahora Puigdemont tampoco está instalado en la unilateralidad. Pero creo que esto lo debería explicar él", ha señalado el también diputado del PDeCAT en el Congreso, que ha reivindicado la manera de hacer política de la extinta CDC.

LEGADO DE CDC

En el sexto aniversario de la consulta del 9N, que impulsó el expresidente de la Generalitat Artur Mas, Bel ha sostenido que el referéndum del 1-O no hubiera sido posible "sin el 9N y sin todo lo que se hizo durante los últimos 20 años".

"Tengo claro que el bienestar de los ciudadanos sería mucho mejor con la independencia, pero también tengo clarísimo que el bienestar de los ciudadanos puede ser mucho mejor si los partidos catalanes, mientras no haya independencia, pueden incidir en las políticas que se hacen en Madrid", ha argumentado.

Tras definirse como convergente, considera que fue un error eliminar la marca de CDC, y ha opinado que defender su legado y obra política no significa compartir "las malas prácticas que hubo y la financiación irregular" que presuntamente pudiera producirse.

PGE

Sobre los Presupuestos Generales del EStado (PGE), ha reiterado que PDeCAT no presentará enmienda a la totalidad porque no quieren instalarse "en el no a todo", y que esto no implica que voten a su favor una vez finalice el trámite parlamentario de las cuentas.

Para Bel, es "incomprensible" que se enmienden a la totalidad las cuentas, tal y como hará JxCat, con quien comparte grupo parlamentario --Grupo Plural--.

Así, ha defendido la necesidad de que los PGE pasen este primer trámite para poder negociarlos y presentar enmiendas parciales: "La alternativa, si esto no pasa, es seguir con las cuentas de 2018 del PP y del ministro Cristóbal Montoro".

RECHAZAN IR CON EL PNC

A la espera de las elecciones catalanas el 14 de febrero, Bel ha descartado "absolutamente" que el PDeCAT concurra con el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que encabeza la excoordinadora general del partido Marta Pascal, porque considera que tienen muchas diferencias entre ellos.

"La mayor diferencia es que el PNC abjura de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Nosotros somos críticos", ha asegurado Bel, destacando de nuevo que el PDeCAT se presentará en solitario.

Al preguntársele si teme que el PDeCAT acabe como Unió tras las elecciones de 2015, cree que no se puede comparar porque el partido que lideraba Josep Antoni Duran tenía pocos alcaldes y concejales mientras que el PDeCAt cuenta "con más de 150 alcaldes y miles de concejales, lo que implica una estructura territorial que Unió no tenía".

Sobre el papel que pueda jugar Mas en las listas del PDeCAT, cuya candidata es la exconsellera Àngels Chacón, Bel considera que hará lo que crea conveniente, y que si decide estar debería tener "una posición testimonial" porque ya anunció que se retiraba de la primera línea política.