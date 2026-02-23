Belén López (CC.OO. Catalunya) asegura que "Catalunya necesita Presupuestos y los necesita ya"

(I-D) El presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre; el president Salvador Illa; la secretaria general de CCOO Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, en la firma - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha asegurado que "Catalunya necesita Presupuestos y los necesita ya", en declaraciones a la prensa tras la firma del acuerdo entre Govern, patronales y sindicatos para las cuentas de la Generalitat para este año.

Han firmado el acuerdo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; López; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, e Illa ha anunciado que el Govern aprobará el viernes el proyecto de Presupuestos para iniciar el trámite parlamentario.

López ha añadido que los suplementos de crédito no son la solución, ya que hay cosas que ha dicho que no permiten hacer, ya que hay "situaciones complejas" que requieren Presupuestos.

Ha reclamado a todos los partidos políticos que acaben con el tacticismo político y que "sitúen las prioridades de Catalunya en su agenda política".

Sobre el acuerdo firmado este lunes, ha dicho que mejora el poder adquisitivo de las familias y que interviene en el mercado de la vivienda.