Belén López (CC.OO. Catalunya) exige recuperar el decreto de prórroga de alquileres

La secretaria general de CC.OO. Catalunya, Belén López - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Catalunya, Belén López, ha pedido en declaraciones a la prensa durante la manifestación por el Día del Trabajador de este 1 de mayo en Barcelona que las fuerzas políticas aprueben de nuevo el decreto de prórroga de alquileres, tras señalar que la actual situación "impide que miles de personas puedan desarrollar un proyecto de vida digno".

López también ha alertado sobre el impacto de la subida de precios en las condiciones de vida y ha advertido que, de no controlarse la inflación, se producirán "graves problemas con el poder adquisitivo y la ocupación de la clase trabajadora".

Finalmente, la secretaria general se ha referido a la reducción de jornada laboral: "No es por nada una batalla que nosotros hayamos abandonado, la volvemos a situar en este primero de mayo y la estamos disputando en todos los convenios colectivos para que no haya trabajadores de primera y de segunda".