Belén López (CC.OO. Catalunya) pide control en empresas y evitar despidos por el conflicto en Irán

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha pedido establecer un control sobre las empresas y así poder evitar que se produzca ningún despido ante las posibles consecuencias económicas que puede provocar el conflicto bélico en Irán: "Que ningún euro público sirva para financiar despidos", ha reclamado.

"No puede ser que al final todos los incrementos de costes, que muchas veces son puramente especulativos, como en el caso de la energía, lo acabemos pagando las personas trabajadoras", ha expresado tras celebrarse la reunión extraordinaria del Consell del Diàleg Social de Catalunya este sábado, encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Por otro lado, ha valorado positivamente el anuncio de Illa de crear un espacio de trabajo para monitorizar en tiempo real estas afectaciones y ha tachado de ilegal la escalada bélica que se está produciendo en Oriente Medio: "Denunciamos este ataque y reclamamos que se vuelva a situar el orden internacional como espacio donde se deben dirimir las relaciones internacionales".