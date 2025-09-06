Belén López (CC.OO.), a los grupos políticos ante la falta de Presupuestos: "Basta de tacticismos"

Archivo - La nueva secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cree que la falta de acuerdo alimenta los discursos de la extrema derecha

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha pedido a los partidos políticos que hagan un ejercicio de responsabilidad para pactar los Presupuestos del año que viene y les ha reprochado su actitud: "Basta de tacticismos y ya está bien de estratagemas".

"Los partidos políticos deben hacer un ejercicio de responsabilidad en unos momentos en que, además, deben tener un plus de altura de miras", ha aseverado en una entrevista de Europa Press.

A su juicio, la falta de acuerdo para aprobar las cuentas alimenta los discursos de los partidos de derecha y de extrema derecha, que "están cuestionando sin ningún tipo de ambigüedad la utilidad de las instituciones".

Asimismo, ha valorado que es "imprescindible" que haya Presupuestos para dar respuesta de forma eficiente a los retos que tiene la sociedad catalana.

También ha señalado que reforzar los servicios públicos y crear más equipamientos --como bibliotecas, casales y hospitales-- promueve la convivencia y elimina la segregación: "Es muy importante que seamos capaces de empatizar con los demás y de crear comunidad".

RETOS: RODALIES Y VIVIENDA

Para López, los grandes retos que tiene el Govern en este curso político son la mejora de la movilidad en Catalunya, incluyendo Rodalies y el conjunto de la red ferroviaria, y las políticas de vivienda, que deben contar con "un impulso mucho más intenso".

Ha apuntado que otras tareas pendientes que están, en este caso, sobre la mesa del ejecutivo de Pedro Sánchez, son el modelo de financiación singular para Catalunya y la reducción de la jornada laboral.

"A nadie se le escapa la aritmética en el Congreso de los Diputados y las dificultades que existen por esto, pero yo creo que hay que ir avanzando con valentía", ha dicho sobre el acuerdo entre PSOE y ERC, que defiende que debería cumplirse.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA Y JUNTS

Sobre la reducción de la jornada laboral, ha apelado a Junts y ha definido como "excusas de mal pagador" las últimas propuestas del partido que condicionan su apoyo a la medida.

Preguntada por si la reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, puede desencallar la aceptación a trámite de la medida, López lo ha descartado.

"Junts claramente se ha posicionado en favor de un bando, que no es el de la mayoría de los catalanes y catalanas. El 80% de los catalanes y el 70% de sus votantes están a favor de la reducción de la jornada", ha defendido.

Pese a esto, ha defendido la celebración de la reunión: "A mí me hubiera gustado más que se hubiera hecho en Barcelona que en Bruselas, querría decir que sí estaríamos ya en una plena normalidad".