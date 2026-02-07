Belén López (CC.OO.) pide más inversión en Rodalies y lamenta que se externalicen actividades

Principio de la manifestación - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha pedido más inversión en los trenes en Catalunya y ha lamentado la externacionalización de actividades de Adif y Renfe, lo que "ha comportado mucha precariedad para las personas trabajadoras, y esta precariedad también supone un mal servicio".

Lo ha declarado a los periodistas este sábado por la tarde antes de empezar la segunda manifestación del día en Barcelona contra el funcionamiento de Rodalies en Catalunya.

"Reclamamos que haya una inversión importante y, sobre todo, también denunciamos que en las últimas décadas ha habido una externalización", ha dicho.