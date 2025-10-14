Ben Wheatley regresa a Sitges con 'Bulk' y recibe el premio Máquina del Tiempo

"No creo que haya un buen filme con más dinero o un mal filme con menos dinero"

SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El director británico Ben Wheatley ha regresado al Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluya con 'Bulk', una carta de amor al cine de bajo presupuesto protagonizada por Sam Riley, y ha recibido uno de los premios Máquina del Tiempo en reconocimiento a su trayectoria.

Wheatley, que fue premiado en Sitges en 2012 con su filme 'Turistas', ha dicho que le gusta trabajar con diferentes presupuestos: "No creo que haya un buen filme con más dinero o un mal filme con menos dinero", ha subrayado este martes en rueda de prensa.

En 'Bulk', que se proyecta en la sección Oficial Fantàstic, un científico lleva sus experimentos demasiado lejos y lleva al protagonista a intentar arreglar el desastre generado, con la ayuda de un ser multidimensional.

El director ha dicho que en un filme independiente como 'Bulk' le ha permitido ser "realmente libre y tener mucha diversión", pero ha subrayado que también le gusta participar en grandes producciones, señalando que en su filmografía ha hecho películas muy diferentes.

Ha añadido que tiene un gusto artístico muy amplio: "Me gusta la ciencia ficción de los 60, la franquicia de Marvel o jugar a videojuegos. Me lo paso bien con todo".

Sobre proyectos futuros, el realizador ha afirmado que le gustaría hacer un western o un musical.

'CONTROL' "CAMBIÓ" SU VIDA

El actor Sam Riley ha admitido que la película 'Control', en la que encarna al cantante de Joy Division Ian Curtis, le "cambió" su vida y que gracias ella pudo dedicarse a la interpretación.

Ha explicado que es el cuarto trabajo que realiza con Wheatley, y ha explicado que su forma de trabajar en la interpretación es un poco "volver a la infancia" y jugar.

PARK CHAN-WOOK

El Festival de Sitges ha proyectado también este martes la película 'No other choice', de Park Chan-Wook, adaptación de la novela 'The Ax' de Donald E.Westlake, en la que filma una sátira sobre la política laboral.

El protagonista, un hombre recientemente desempleado, desesperado por conseguir un puesto y evitar la pérdida de su casa, idea un plan en el que se inventa una empresa falsa, contacta con sus rivales y los convencen para que se reúnan para eliminar la competencia.